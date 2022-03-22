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Россия продолжает диалог с иностранными автопроизводителями

16:37
  • вторник
  • 22 марта 2022

Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские власти находятся в диалоге со всеми автопроизводителями и иностранными брендами.

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"С кем-то у нас есть четкое понимание, что они сохраняются. Возможно, с кем-то нам придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно", - заметил министр (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что ведомство формирует повестку и планы по тому, как будет функционировать каждое из предприятий в России.

"Это касается не только автопрома, а всех промышленных предприятий, где иностранные владельцы находятся в раздумье", - объяснил Мантуров.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад в связи с этим массово вводит против Москвы санкции. Многие иностранные компании приняли решение покинуть российский рынок.

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