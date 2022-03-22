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ВОЗ сообщила о росте заболеваемости ковидом в Европе

16:50
  • вторник
  • 22 марта 2022

Ряд стран слишком резко сняли ограничения

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в ряде европейских стран. наблюдается рост заболеваемости.

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"В их числе Германия, Франция, Италия и Великобритания. Они сняли ограничения в рамках борьбы с COVID-19 слишком резко", - приводит слова специалиста "Интерфакс".

Он уточнил, что заболеваемость растет в 18 из 53 стран европейского региона.

В России за сутки госпитализированы 7854 больных COVID-19. Всего зафиксировано 26394 новых случая.

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