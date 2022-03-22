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Собянин выделил 7 млрд руб. на оказание дополнительной адресной соцпомощи москвичам

16:50
  • вторник
  • 22 марта 2022

Об этом стало известно по итогам заседания президиума правительства города

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 7 миллиардов рублей на увеличение адресной социальной помощи горожанам.

Адресная социальная помощь предоставляется гражданам в денежной форме и в виде электронного сертификата москвичам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, вызванной чрезвычайными происшествиями, утратой кормильца, потерей работы или снижением дохода семей с детьми ниже прожиточного минимума.

Решение о выделении дополнительных средств на оказание адресной социальной помощи является частью пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления.

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