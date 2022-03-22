Собянин учредил гранты на пилотные тестирование инновационных разработок

Размер грантов составит до 2 миллионов рублей на каждое тестирование

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты до 2 миллионов рублей на проведение пилотных тестирований инновационных продуктов. Об этом сообщает пресс-служба мэра. Прием заявок на получение грантов будет открыт в апреле 2022 года.

Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки.

Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года и позволяет разработчикам проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных или максимально приближенных к реальным условиях. В результате разработчики могут устранить выявленные проблемы и оценить рыночный потенциал своего продукта.

Получить грант на проведение пилотного тестирования сможет любая технологическая компания или стартап, разрабатывающие либо выпускающие новые продукты, технологии или программное обеспечение.

Возможности для тестирования предоставляют 60 площадок городской инфраструктуры: 24 организации здравоохранения и социального обслуживания, 12 культурно-досуговых и четыре образовательных учреждения, а также технопарки, учреждения в сфере ЖКХ и транспорта, другие организации. Оператором программы выступает Агентство инноваций Москвы.

Ранее сообщалось, что Собянин подписал постановление, согласно которому будет выделено 7 миллиардов рублей на увеличение адресной социальной помощи горожанам. Подробности читайте на сайте mos.ru.

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