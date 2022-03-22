Собянин ввел мораторий на повышение ставки аренды городской земли и недвижимости

Мэр утвердил меры поддержки застройщиков и арендаторов городской недвижимости

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о мерах поддержки застройщиков и арендаторов городской недвижимости. Об этом сообщает АГН "Москва".

В частности, устанавливается мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы.

Арендаторы объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Москвы, получат отсрочку до 31 декабря 2022 года по уплате арендных платежей за II квартал 2022 года.

Арендаторы земельных участков, предоставленных для целей строительства, получат беспроцентную отсрочку по оплате арендной платы за первый год срока аренды земельного участка в части уплаты арендных платежей за II квартал 2022 года сроком на шесть месяцев.

Собственники земельных участков, меняющие вид разрешенного использования для целей строительства, получат аналогичную беспроцентную отсрочку за II квартал текущего года.

Кроме того, арендная плата за земельные участки, оформляемые для проектирования и строительства (реконструкции) объектов промышленно-производственного назначения, устанавливается в размере 1 рубль в год.

Ранее во вторник Собянин выделил гранты на тестирования инновационных продуктов.

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