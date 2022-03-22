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Лавров обсудил ситуацию на Украине с послами стран БРИКС

17:14
  • вторник
  • 22 марта 2022

Министр представил обстоятельный анализ причин украинского кризиса

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в формате рабочего завтрака провел встречу с аккредитованными в Москве главами дипмиссий стран БРИКС, сообщили в МИД.
Лавров назвал нынешнюю ситуацию эпохальной

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями о развитии и укреплении стратегического партнерства в рамках объединения. Подтверждена неизменная заинтересованность в наращивании пятистороннего диалога, в том числе на ключевых международных площадках", - говорится в сообщении.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, министр представил обстоятельный анализ причин украинского кризиса, дал развернутые разъяснения. При этом Лавров особо подчеркнул, что против России развязана беспрецедентная экономическая война, грубо нарушены нормы международного права.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения Донбасса от геноцида.

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