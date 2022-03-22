"Просматриваются элементы прогресса": генсек ООН о переговорах по Украине

На столе достаточно тем, считает Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поделился своими данными о процессе переговор между Россией и Украиной.
"Согласно моим данным, полученным от разных сторон, просматриваются элементы дипломатического прогресса по нескольким ключевым темам", - сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Гутерриша, "на столе достаточно тем".
Как добавил генсек ООН, конфликт "неизбежно" будет прекращен дипломатическим путем.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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