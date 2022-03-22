Россияне рассказали, какие способы вложения средств выбирают

Самым непопулярным ответом стал перевод накоплений в наличность

Как показал опрос банка ВТБ, на который ссылается ТАСС, в качестве способа вложения своих денег более 40% опрошенных россиян, интересующихся данной сферой, выбирают размещение средств на банковском депозите.

16% выделили инвестиции в недвижимость, 14,5% - инвестиции в ценные бумаги.

Кроме того, 13% заявили о готовности вкладываться в драгоценные металлы.

"Самым непопулярным ответом стал перевод накоплений в наличность", - уточнили в ВТБ.

Ранее российские власти сняли ограничения на сделки нерезидентов из недружественных стран с недвижимостью, введенные в начале марта. Также россиянам разрешена покупка недвижимости у нерезидентов, связанных с недружественными государствами.

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