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МВФ: Россия своевременно осуществляет выплаты по долгу

18:54
  • вторник
  • 22 марта 2022

Страна располагает достаточными средствами для этого

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила во вторник, что Россия успешно обслуживает свой внешний долг.
Правительство подготовило новые предложения по поддержке экономики России

"У нее имеются нужные для этого доллары", - добавила спикер (цитата по ТАСС).

Ранее во вторник российский Минфин заявил, что полностью исполнил очередные обязательства по госдолгу. Национальный расчетный депозитарий получил 65,63 миллиона долларов для выплаты купонного дохода по еврооблигациям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого Запад начал массово вводить против Москвы санкции. В частности, были заморожены активы российского Центробанка.

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