МВФ: Россия своевременно осуществляет выплаты по долгу

Страна располагает достаточными средствами для этого

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат заявила во вторник, что Россия успешно обслуживает свой внешний долг.

"У нее имеются нужные для этого доллары", - добавила спикер (цитата по ТАСС).

Ранее во вторник российский Минфин заявил, что полностью исполнил очередные обязательства по госдолгу. Национальный расчетный депозитарий получил 65,63 миллиона долларов для выплаты купонного дохода по еврооблигациям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого Запад начал массово вводить против Москвы санкции. В частности, были заморожены активы российского Центробанка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"