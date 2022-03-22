Минобороны вывело на орбиту спутник связи "Меридиан-М"

Разгонный блок "Фрегат" успешно справился со своей задачей

Россия успешно вывела на орбиту спутник связи "Меридиан-М". Об этом сообщили в Минобороны.

Днем во вторник с космодрома "Плесецк" стартовала ракета космического назначения "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Меридиан-М". Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения прошли в штатном режиме.

"Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики", – рассказали в МО.

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