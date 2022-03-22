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Экономике Украины предсказали сокращение на треть

19:08
  • вторник
  • 22 марта 2022

МВФ одобрил предоставление Киеву чрезвычайного финансирования

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила в интервью журналу Foreign Policy, что украинская экономика в результате происходящих сегодня в стране событий может сократиться на треть.
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Как напомнила спикер, ранее фонд одобрил предоставление Киеву чрезвычайного финансирования в размере 1,4 миллиарда долларов.

"Мы также очень тесно взаимодействуем с Украиной по вопросу того, как применять наилучшие меры кризисного управления, чтобы экономика не рухнула", - добавила Георгиева.

Согласно актуальным прогнозам МВФ, в этом году мировая экономика продолжит рост, рецессии не ожидается.

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