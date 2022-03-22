ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин выразил соболезнования родным и близким Мельникова

19:21
  • вторник
  • 22 марта 2022

Артист скончался накануне в Петербурге на 94-м году жизни

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Виталия Мельникова.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Виталия Вячеславовича Мельникова", - говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин назвал Мельникова ярким, неординарным, разносторонне одарённым человеком и настоящим мастером.

"Имя этого выдающегося режиссёра и сценариста, его замечательные работы навсегда останутся в сердцах его близких, друзей и коллег, в истории отечественного кинематографа", - убежден Путин.

Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Мельников скончался 21 марта в Петербурге на 94-м году жизни.

Наиболее известными картинами Мельникова являются фильмы "Семь невест ефрейтора Збруева", "Здравствуй и прощай", "Старший сын", "Отпуск в сентябре", "Утиная охота", "Бедный, бедный Павел". Всего Мельников снял более 20 кинофильмов, для некоторых из них он сам писал сценарии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.