Путин выразил соболезнования родным и близким Мельникова

Артист скончался накануне в Петербурге на 94-м году жизни

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста Виталия Мельникова.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Виталия Вячеславовича Мельникова", - говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Путин назвал Мельникова ярким, неординарным, разносторонне одарённым человеком и настоящим мастером.

"Имя этого выдающегося режиссёра и сценариста, его замечательные работы навсегда останутся в сердцах его близких, друзей и коллег, в истории отечественного кинематографа", - убежден Путин.

Кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Мельников скончался 21 марта в Петербурге на 94-м году жизни.

Наиболее известными картинами Мельникова являются фильмы "Семь невест ефрейтора Збруева", "Здравствуй и прощай", "Старший сын", "Отпуск в сентябре", "Утиная охота", "Бедный, бедный Павел". Всего Мельников снял более 20 кинофильмов, для некоторых из них он сам писал сценарии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"