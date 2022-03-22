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Российские клубы исключили из баскетбольной Евролиги

19:30
  • вторник
  • 22 марта 2022

Все результаты матчей с их участием аннулированы

Как сообщила во вторник пресс-служба Евролиги, из-за ситуации на Украине из сезона исключены российские баскетбольные клубы ЦСКА, УНИКС и "Зенит".
Глава УЕФА назвал необходимыми санкции в отношении спортсменов

"Исключить участие команд Российской Федерации как в Евролиге (ЦСКА, УНИКС, "Зенит"), так и в Еврокубке ("Локомотив-Кубань") на сезон-2021/22", - сказано в решении Исполнительного совета акционеров Евролиги.

Все результаты матчей с участием российских команд аннулированы, учитываться в таблицах они не будут.

Ранее Евролига временно отстранила российские клубы.

Российские власти прежде неоднократно подчеркивали, что спорт должен оставаться вне политики и отстранение российских команд и спортсменов недопустимо.

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