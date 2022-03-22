ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны России заявили об уничтожении крупных складов ВСУ

19:34
  • вторник
  • 22 марта 2022

ВС России за день продвинулись еще на 4 километра

Минобороны сообщило, что подразделения ВС России за день продвинулись еще на 4 километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка. Силы ДНР взяли под контроль населенный пункт Верхнеторецкое.

В оборонном ведомстве заявили об уничтожении крупных складов горюче-смазочных материалов украинских войск в Лисичанске и Краматорске, склада ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и складов с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке.

Авиация поразила 83 военных объекта Украины, среди них 4 командных пункта, 4 зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники.

Как заявил во время брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков, средствами ПВО сбиты в воздухе 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2". 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Донбасс
Донбасс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.