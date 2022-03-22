В Минобороны России заявили об уничтожении крупных складов ВСУ

ВС России за день продвинулись еще на 4 километра

Минобороны сообщило, что подразделения ВС России за день продвинулись еще на 4 километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка. Силы ДНР взяли под контроль населенный пункт Верхнеторецкое.

В оборонном ведомстве заявили об уничтожении крупных складов горюче-смазочных материалов украинских войск в Лисичанске и Краматорске, склада ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и складов с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке.

Авиация поразила 83 военных объекта Украины, среди них 4 командных пункта, 4 зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники.

Как заявил во время брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков, средствами ПВО сбиты в воздухе 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2".

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