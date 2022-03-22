Проведение всероссийских проверочных работ в школах перенесли

В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции

Рособрнадзор перенес проведение в школах всероссийских проверочных работ в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новое расписание сформируют до 5 сентября.

Ранее в Минздраве сообщили, что в марте и апреле 2022 года возможна новая волна COVID-19. Основные меры профилактики в министерстве назвали по-прежнему актуальными.

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