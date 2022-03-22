СК возбудил уголовное дело против журналиста Невзорова

Поводом стало размещение ложной информации об обстреле ВС России роддома в Мариуполе

В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста Александра Невзорова по статье "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России".

По данным следствия, 9 марта Невзоров опубликовал ложную информацию об обстреле родильного дома в Мариуполе. Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших. Ранее Минобороны официально объявило о ложности указанных сведений.

"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий", - говорится на сайте СК.

Накануне было возбуждено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Он в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия.

Кроме того, он публично призвал к уничтожению граждан России по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

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