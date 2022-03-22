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Шольц отреагировал на призывы исключить Россию из G20

20:17
  • вторник
  • 22 марта 2022

С таким предложением выступили власти Польши

Из-за ситуации на Украине власти Польши предложили США изучить вопрос исключения России из Группы двадцати, сообщает Reuters.
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"Данный вопрос будет передан президенту США Джо Байдену", - сказал министр развития и технологий Польши Петр Новак.

Ситуацию прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Что касается того, как будет дальше с ВТО и G20, то этот вопрос точно нужно решать со странами, участвующими в этих организациях, а не по отдельности и в индивидуальном порядке", - отметил политик на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Самостоятельно Польша в G20 не входит, отдельным членом Двадцатки при этом является Евросоюз.

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