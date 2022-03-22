Шольц отреагировал на призывы исключить Россию из G20

С таким предложением выступили власти Польши
Из-за ситуации на Украине власти Польши предложили США изучить вопрос исключения России из Группы двадцати, сообщает Reuters.
"Данный вопрос будет передан президенту США Джо Байдену", - сказал министр развития и технологий Польши Петр Новак.
Ситуацию прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц.
"Что касается того, как будет дальше с ВТО и G20, то этот вопрос точно нужно решать со странами, участвующими в этих организациях, а не по отдельности и в индивидуальном порядке", - отметил политик на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Самостоятельно Польша в G20 не входит, отдельным членом Двадцатки при этом является Евросоюз.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"