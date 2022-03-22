Число жертв ДТП в России уменьшилось

Власти выделили три ключевых фактора смертности в авариях

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, что в 2021 году количество погибших в ДТП по России снизилось почти на 6%.

По словам заместителя председателя правительства, три ключевых фактора смертности в ДТП - наезд на пешеходов, езда по встречной полосе и езда в нетрезвом виде.

"В прошлом году на эти факторы пришлось практически равными долями три четверти от общего числа смертей на дорогах", - добавил он (цитата по ТАСС).

Ранее в ГИБДД сообщили, что в Москве в прошлом году наибольшее количество аварий, в которых пострадали или погибли люди, было зафиксировано 11 мая 2021 года. Произошло 43 серьезных ДТП.

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