ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число жертв ДТП в России уменьшилось

20:40
  • вторник
  • 22 марта 2022

Власти выделили три ключевых фактора смертности в авариях

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, что в 2021 году количество погибших в ДТП по России снизилось почти на 6%.
Разработано снижающее число ДТП дорожное покрытие

По словам заместителя председателя правительства, три ключевых фактора смертности в ДТП - наезд на пешеходов, езда по встречной полосе и езда в нетрезвом виде.

"В прошлом году на эти факторы пришлось практически равными долями три четверти от общего числа смертей на дорогах", - добавил он (цитата по ТАСС).

Ранее в ГИБДД сообщили, что в Москве в прошлом году наибольшее количество аварий, в которых пострадали или погибли люди, было зафиксировано 11 мая 2021 года. Произошло 43 серьезных ДТП.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
На месте ДТП
На месте ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.