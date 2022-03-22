КТК предупредил о риске снижения поставок нефти из-за аварии

Зарубежные партнеры отказываются поставлять запчасти для ремонта

Мировой сырьевой рынок ждет новое потрясение. Под угрозой поставки нефти из порта Новороссийска. Туда она поступает с месторождений западного Казахстана и далее уже на судах топливо развозят по всему миру. Накануне на черноморском побережье бушевал аномальный шторм. В результате в порту были повреждены несколько устройств, с помощью которых нефть закачивают в танкеры. Требуется срочный ремонт. Но, как сообщили в компании-операторе проекта, зарубежные партнеры отказываются поставлять запчасти.

Поваленные деревья и рекламные щиты. Опрокинутые автобусы. Ураганный ветер в Новороссийске, скорость которого достигала сорока метров в секунду, срывал крыши с домов. Укладывал набок многотонные грузовики. Труднее всего приходилось людям, которые в этот момент оказались на улице.

Под ударом стихии и порт Новороссийска. И опять же, не без последствий. Из-за сильнейшего шторма пострадали выносные причальные терминалы, принадлежащие "Каспийскому трубопроводному консорциуму". После того, как ветер стих, специалисты обследовали их на предмет утечек и повреждений. Итоги этой проверки оказались неутешительны.

"По итогам внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. Своевременное выявление неисправности позволило исключить риск попадания нефти в акваторию Черного моря", - заявили в компании.

"То есть там находятся три терминала по наливу нефти. Один из них был поврежден. Второй сейчас находится под обследованием. Но тоже существует существенный риск того, что и там есть повреждения", - рассказал Павел Сорокин, заместитель министра энергетики России.

В 2021 году "Каспийский трубопроводный консорциум" уже был оштрафован Росприроднадзором почти на 5 миллиардов рублей за разлив нефти под Новороссийском. Так что в этот раз в компании решили не рисковать и провести более глубокую ревизию оборудования. В итоге из трёх работающих ВПУ в Новороссийске в ближайшее время будет действовать только один. А это, по словам специалистов, неизбежно приведёт к серьезному сбою отгрузки нефти потребителям, крупнейшими из которых являются Италия, Франция, Испания, Турция и США.

"На мировом рынке и без того существует дефицит. И тут довольно крупный игрок сокращает отгрузку по крайней мере с этого терминала. И это усугубит дефицит на мировом рынке и, по всей видимости, толкнет стоимость нефти вверх", - оценил последствия Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергобезопасности.

По оценкам специалистов, в связи с остановкой двух плавучих терминалов в порту Новороссийска объемы отгрузки нефти могут сократиться примерно в пять раз. Выход из этой форс-мажорной ситуации "Каспийский трубопроводный консорциум" уже ищет, прорабатывая альтернативные маршруты. В частности, нефть, которая поступает в порт Новороссийска в основном из Казахстана может быть перенаправлена в Усть-Лугу Ленинградской области. Однако тут есть нюансы.

"Казахстанская нефть - она легкосернистая. А по российской трубопроводной системе прокачивается высокосернистая нефть. Соответственно смешение двух этих сортов приводит к потере качества. Вторая деталь касается санкций. Дело в том, что когда нефть отгружалась в Новороссийске, у потребителей была полная уверенность в том, что отгружается именно казахстанская нефть, а не российская", - сообщил Кирилл Родионов, эксперт Института развития технологий ТЭК.

Ещё один вариант - гнать свободные объемы казахстанской нефти через Баку. Однако и в том, и в другом случае перенаправить потоки быстро не получится. Все это требует детальной проработки, дополнительных затрат и времени. Не стоит, по всей видимости, рассчитывать и на скорый ремонт выносных причальных терминалов в Новороссийске. По данным специалистов, повреждения там, действительно, серьёзные.

"Для проведения работ нужно, как минимум, три недели. Это для одного ВПУ. Работы проводятся последовательно. Одновременно мы работы проводить не можем. По поводу третьего ВПУ, риски всегда существуют. Ситуация довольно серьезная", - заявил Николай Горбань, глава "Каспийского трубопроводного консорциума".

К тому же, есть проблемы и с запчастями. Месяц назад управляющая компания запросила у поставщиков расходное оборудование. Однако в итоге ничего не получила. Теперь же из-за введенных санкций привезти в Россию необходимые элементы будет ещё сложнее.

"В связи со всей этой санкционной историей ломаются различные логистические цепочки. И в принципе, любые товары, которые идут в Россию, теперь начинают транспортные компании их притормаживать, отслеживать. Не попадут ли они под санкции. Все ли правильно застраховано. Все ли оплачено. И в этом плане доставка подобного оборудования могут притормозить", - прокомментировал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергобезопасности.

В Минэнерго надеются, что работа плавучих терминалов в Новороссийске будет восстановлена как можно быстрее. Так как это негативно влияет на работу российских компаний в регионе. Впрочем, куда большие потери от этой форс-мажорной ситуации несут иностранные нефтяные гиганты, такие как "Шеврон", "Лукарко", "Шелл" и "ЭксонМобил". Им принадлежит большая часть акций "Каспийского трубопроводного консорциума". Сбой в его работе, говорят специалисты, приведет к существенному дефициту нефти в Европе и США, где цены на топливо и так уже бьют рекорды.

Александр Панюшкин, Илья Титов, "ТВ Центр".

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