8 из 19 работников посольства в Минске оказались кадровыми сотрудниками украинских спецслужб

Резидентура Украины, которая действовала под дипломатическим прикрытием и собирала данные о Москве и Минске, ликвидирована в Белоруссии. Полученные сведения передавались западным кураторам. Об этом сообщили в КГБ республики.

По данным ведомства, 8 из 19 работников посольства в Минске оказались кадровыми сотрудниками украинских спецслужб, что является беспрецедентным случаем. Такой подход, считают власти Белоруссии, свидетельствует о выборе Киевом курса на проведение агрессивной разведдеятельности вместо выстраивания добрососедских отношений.

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