США не намерены закрывать посольсто в Москве

Отзывать американского посла Джо Байден также не собирается

Посол США в России Джон Салливан сообщил в интервью "Новой газете", что Вашингтон не намерен закрывать посольство в Москве.

"Президент Байден не имеет намерений отзывать меня в качестве посла. И я прекрасно знаю из бесед с президентом и с госсекретарем Блинкеном, насколько важно иметь дипломатическое представительство в России", - добавил Салливан.

Он уточнил также, что Россия, по мнению США, может пойти на прекращение дипломатических отношений. "Поэтому осторожное и внимательное планирование требует того, чтобы в свете таких заявлений мы были готовы к подобным событиям", - заключил дипломат.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что оскорбительные высказывания американского президента в адрес Владимира Путина ставят российско-американские отношения на грань разрыва.

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