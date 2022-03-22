В Кремле оценили ход проведения спецоперации на Украине

Российские военные не наносят удары по гражданским целям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире CNN, что специальная военная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами.
Как уточнил кремлевский спикер, в Москве и не предполагали, что спецоперация займет лишь пару дней.
Кроме того, Песков указал на то, что сообщения о "трудовых лагерях" для беженцев из Украины в России являются "фейком".
Российские военные не наносят удары по гражданским целям, продолжил пресс-секретарь. При этом целью спецоперации не является "оккупация Украины".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения Донбасса от геноцида.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"