ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле оценили ход проведения спецоперации на Украине

21:32
  • вторник
  • 22 марта 2022

Российские военные не наносят удары по гражданским целям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире CNN, что специальная военная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами.

Минобороны: в заложниках на Украине находятся более 4,5 млн человек
Российские "ночные охотники" уничтожили девять украинских танков

Как уточнил кремлевский спикер, в Москве и не предполагали, что спецоперация займет лишь пару дней.

Кроме того, Песков указал на то, что сообщения о "трудовых лагерях" для беженцев из Украины в России являются "фейком".

Российские военные не наносят удары по гражданским целям, продолжил пресс-секретарь. При этом целью спецоперации не является "оккупация Украины".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения Донбасса от геноцида.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Донбасс
Донбасс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.