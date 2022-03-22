В Кремле оценили ход проведения спецоперации на Украине

Российские военные не наносят удары по гражданским целям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире CNN, что специальная военная операция на Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами.

Как уточнил кремлевский спикер, в Москве и не предполагали, что спецоперация займет лишь пару дней.

Кроме того, Песков указал на то, что сообщения о "трудовых лагерях" для беженцев из Украины в России являются "фейком".

Российские военные не наносят удары по гражданским целям, продолжил пресс-секретарь. При этом целью спецоперации не является "оккупация Украины".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения Донбасса от геноцида.

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