Российские военные эвакуировали 68098 мирных граждан из Мариуполя

Об этом сообщили в Минобороны

Россия продолжает работу по эвакуации мирных жителей, в том числе иностранцев, из зон ведения боевых действий, а также оказание гумпомощи населению на Украине. Об этом сообщил во время брифинга начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

В заявлении, которое поступило в редакцию "ТВ Центра", говорится, что без участия киевских властей из Мариуполя удалось эвакуировать 68098 человек.

С 10:00 22 марта российская сторона открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях – по одному гуманитарному коридору в Россию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.

"Официальным Киевом ни один коридор в сторону России снова не согласован. При этом украинские власти дополнительно заявили еще четыре маршрута на запорожском направлении, цинично игнорируя гуманитарные коридоры в Российскую Федерацию", - заявил Мизинцев. ВС России соблюдают режимы тишины на всех маршрутах, отметил он.

По данным Минобороны, в заложниках на Украине находятся свыше 4,5 миллиона мирных граждан. Людей в Киеве, Харькове, Чернигове и Сумах националисты удерживают в качестве живого щита.

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