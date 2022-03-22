Путин и Макрон провели еще один телефонный разговор

Лидеры обменялись мнениями по ситуации на Украине

Во вторник по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном.

"Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Предыдущий телефонный разговор Путина с Макроном имел место 18 марта. Тогда российский лидер заверил собеседника, что российские Вооруженные силы прилагают все усилия, чтобы сохранить жизни гражданского населения.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

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