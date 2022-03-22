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В Москве начались ходовые испытания электрического речного трамвая

22:32
  • вторник
  • 22 марта 2022

Новый вид транспорта заработает уже летом

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Новый вид транспорта заработает уже летом.

"В тестовых плаваниях компания-подрядчик проверяет ход в холодную погоду, настраивает технику и скоро начнет работать над деталями салона", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Также начался набор капитанов. Они пройдут стажировку. Первого уже выбрали – это Алексей Зюзькевич.

В этом году по маршрутам "Фили - Киевский вокзал" и "Печатники - Автозаводский мост" начнут ходить девять электрических судов. Через два года их количество увеличится до 21.

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