Песков прокомментировал возможность использования Россией ядерного оружия

Это возможно только при реальной угрозе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может использовать ядерное оружие в случае реальной угрозы существованию страны.

"Если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией", - заявил он в эфире CNN.

Песков призвал иностранных журналистов ознакомиться с концепцией национальной безопасности России. Он указал, что она находится в открытом доступе.

В феврале Путин поручил Минобороны и Генштабу перевести российские силы сдерживания, в которые входят и ядерные силы, в режим боевого дежурства.

"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - заявил президент.

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