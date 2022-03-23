США обсудят с ЕС исключение России из G20

Президент Соединенных Штатов отправится в Брюссель

Американские власти намерены обсудить со своими союзниками и партнерами вопросы о членстве России в международных организациях и объединениях. Так советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность исключения России из "Большой двадцатки" (G20).

По мнению американского чиновника, Россия не может оставаться членом международного сообщества в обычном режиме из-за проведения спецоперации на Украине. Однако конкретные решения по этому вопросу Вашингтон сможет озвучить только после консультаций с союзниками, отметил Салливан.

Президент США Джо Байден в ближайшие дни отправится в рабочую поездку в Брюссель, где обсудит с европейскими коллегами антироссийские санкции, сообщает РБК.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по защите республик Донбасса. На этом фоне западные государства ввели антироссийские санкции.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что не только в польской, но и в международной повестке обсуждается замена России Польшей в "Большой двадцатке". При этом Рау признавал, что ни о каких официальных решениях пока речь не идет.

В МИД России в ответ заявили, что все разговоры об исключении России из "Большой двадцатки" (G20) являются бессмысленными потугами.

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