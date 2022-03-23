Канцлер Германии признал обратный эффект санкций против России

Экономики стран, которые вводят ограничения. также страдают

Введенные в отношении России санкции в связи с проведением ею спецоперации на Украине оказывают обратный эффект на экономики стран, которые накладывают ограничения. Об этом рассказал глава германского правительства Олаф Шольц.

Политик также допустил, что "речь будет идти не краткосрочных делах, но о длительном противостоянии". При этом Шольц заявил, что в санкционной политике учитывается обратное влияние санкций на страны, которые их ввели, поэтому этот эффект должен быть "преодолимым".

Для российской экономики, по мнению канцлера ФРГ, последствия "будут еще более драматичными", поскольку Европа и ее партнеры приняли "самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны".

Шольц также подчеркнул, что позиция Берлина относительно снижения зависимости от российских энергоресурсов остается неизменной — Германия намерена сокращать закупки энергоносителей у России, сообщает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по защите республик Донбасса. На этом фоне западные государства ввели антироссийские санкции. Президент России Владимир Путин в ответ на это заявил, что ограничительные меры со стороны Запада нанесли серьезный удар по всей глобальной экономике, это приведет к проблемам с продовольствием в мире.

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