Скандал разгорелся еще в 2020 году

Сын за отца не в ответе. А отец за сына не отвечает. Если отец Джо Байден. Который украинцев с иранцами путает, не помнит, как зовут Трампа, а имя российского президента редко может произнести с первой попытки. В Соединенных Штатах снова вытащили на публичное обозрение скандал с непутевым сыном президента США Хантером Байденом.

Два года назад, когда папаша Джо шел на выборы, журналисты опубликовали переписку Байдена-младшего с деловыми партнерами. И мир узнал, сколько денег он заработал в Китае и на Украине под прикрытием высокого папы. Хантер Байден состоял в руководстве украинской газовой компании "Бурисма", помимо хорошей зарплаты, как утверждают СМИ, приторговывал возможностью познакомить с влиятельным папашей. Как у нас говорят, на один карман работали.

Переписка Хантера Байдена попала в прессу, когда он сдал свой ноутбук в ремонт, а владелец мастерской сделал копию жёсткого диска. В 2020-м в самой демократичной стране газету "Нью-Йорк Пост", выступившую с разоблачением, заклеймили целым стадом медиа-экспертов, которые придумали один довод: всё это русский заговор и фейк.

Соцсети зачистили. Байден-старший стал президентом. Но на днях заговорил бывший генеральный прокурор Билл Барр, который в прямом эфире заявил, что Джо Байден просто врёт американскому народу:

"Я был очень обеспокоен во время дебатов, когда кандидат Байден солгал американскому народу о ноутбуке. Он предположил, что это российская дезинформация, сослался на письмо, написанное людьми из разведки, но он знал, что это была ложь".

Компьютерные эксперты подтвердили подлинность переписки и фотографий Хантера Байдена из его ноутбука. И пресса сделала вывод о его вовлеченности в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и организованной проституции.

Семейный бизнес. Ничего не поделаешь. А тут ещё и конгрессмены выступили с требованием проверить президента Байдена на ментальное здоровье, нет ли у него Альцгеймера с Паркинсоном и старческого слабоумия. Может быть, эксперты опять скажут, это все русские устроили.

Русофобия всё оправдает - и воровство, и наркоманию, и слабоумие. Хотя и там начинают догадываться, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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