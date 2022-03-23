Россия восстановила железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной

Поезда уже ходят в Херсон

Железная дорога из Крыма в украинский Херсон уже используется для поставок гуманитарной помощи и стройматериалов. Об этом заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

Политик отметил, что уже можно говорить о восстановлении технического железнодорожного движения между полуостровом и городом Херсоном, хотя восемь лет назад, после объявления Киевом экономической блокады, этот участок железнодорожной ветки полностью разобрали.

В настоящее время железная дорога используется исключительно для доставки гуманитарной помощи и строительных материалов, в которых нуждаются жители Херсона. Планируется восстановить движение и по другим направлениям — в юго-восточную часть Украины, в направлении населенных пунктов Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство обороны России заявило, что российские войска в ходе спецоперации по защите республик Донбасса взяли под контроль всю Херсонскую область. Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что экономические отношения Крыма с Херсонской областью Украины уже возобновляются.

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил, что в рамках проведения спецоперации на Украине полуостров и Донбасс удалось связать сухопутным коридором: под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя.

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