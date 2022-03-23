ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия восстановила железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной

08:59
  • среда
  • 23 марта 2022

Поезда уже ходят в Херсон

Железная дорога из Крыма в украинский Херсон уже используется для поставок гуманитарной помощи и стройматериалов. Об этом заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.
Путин предложил продлить госпрограмму развития Крыма

Политик отметил, что уже можно говорить о восстановлении технического железнодорожного движения между полуостровом и городом Херсоном, хотя восемь лет назад, после объявления Киевом экономической блокады, этот участок железнодорожной ветки полностью разобрали.

В настоящее время железная дорога используется исключительно для доставки гуманитарной помощи и строительных материалов, в которых нуждаются жители Херсона. Планируется восстановить движение и по другим направлениям — в юго-восточную часть Украины, в направлении населенных пунктов Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство обороны России заявило, что российские войска в ходе спецоперации по защите республик Донбасса взяли под контроль всю Херсонскую область. Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что экономические отношения Крыма с Херсонской областью Украины уже возобновляются.

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил, что в рамках проведения спецоперации на Украине полуостров и Донбасс удалось связать сухопутным коридором: под контроль взята автомобильная дорога от Крыма до Мариуполя.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Восстановление железнодорожных путей
Восстановление железнодорожных путей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.