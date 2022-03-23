"Мощный агрессивный блок": что не устраивает партнеров США по НАТО

Государства Европы хотят стать более независимыми

Президент Джо Байден готовится к поездке в Европу. В четверг он примет участие в чрезвычайном саммите стран НАТО в Брюсселе. В преддверии форума европейские союзники преподнесли главе Белого Дома своеобразный сюрприз. ЕС впервые в своей истории согласовал единую политику в области обороны, отдельную от НАТО.

Что не устраивает партнёров США? Даёт ли это России возможность убедить западные страны принять наши условия по гарантиям безопасности? В программе "События. 25-й час" ведущий Алексей Фролов обсудил эти вопросы с сенатором Российской Федерации Игорем Морозовым.

"Многие не готовы к тому, чтобы влиять на политику США внутри НАТО. Фактически НАТО превратилось в мощный военный агрессивный блок только США. Государства Европы предоставили свои силовые возможности, бюджеты, военные стандарты, которые разработали. И всю прибыль извлекают, в основном, США", - отметил он.

Полный комментарий сенатора смотрите в видео

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