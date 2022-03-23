Минобороны представило новых героев спецоперации на Украине

Военнослужащие проявляют мужество и героизм

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих.

Младший сержант оператор-наводчик Евгений Балухта под непрекращающимся огнём уничтожил грузовик, в котором находились 25 националистов и мобильный пункт управления. Это помогло отряду десантников обратить противника в бегство, захватить ценные документы и без потерь освободить от националистов населённый пункт.

Начальник штаба понтонно-переправочного батальона капитан Антон Михайлусь под обстрелом обезвредил девять противотанковых мин и два взрывных устройства повышенной мощности. В ходе выполнения боевой задачи Антон был отрезан от своих войск, но продолжал разминирование. Самоотверженные действия капитана позволили переправить бронетехнику и развить наступление.

Командир зенитного ракетного взвода десантно-штурмового полка старший лейтенант Алексей Гришин подбил из переносного ЗРК украинский штурмовик Су-25. Пилот катапультировался, был взят в плен и предоставил важную стратегическую информацию. Благодаря действиям старшего лейтенанта Гришина силы националистов лишились поддержки с воздуха, что позволило российским десантникам отразить атаку и перейти в контрнаступление.

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