Украинские военные ради спасения переоделись в женщин

Они пытаются покинуть Мариуполь под видом мирных жителей

Военные ВСУ пытаются выбраться из окруженного Мариуполя под видом мирных жителей. Зачастую ради спасения они переодеваются в женскую одежду.

"Они пытаются под видом мирных жителей выходить на нашу сторону, чтобы где-то раствориться и уйти. Они зачастую ходят в женской одежде", - сообщил командир батальона сил ДНР майор Олег Кокарев.

Офицер рассказал, что один из боевиков пытался пройти блокпост в шубе, платье и в женских туфлях. Клялся, что он местный мирный житель, однако обмануть бдительных бойцов ДНР ему не удалось. Кокарев добавил, что задержанных допрашивают, после чего отправляют в соответствующие инстанции, передает РИА Новости.

Военная спецоперация по защите республик Донбасса идет на Украине с 24 февраля. Ее цель – денацификация и демилитаризация страны.

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