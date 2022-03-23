ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам пообещали необычно теплый день

08:47
  • среда
  • 23 марта 2022

И повышенное атмосферное давление

Воздух в столице прогревается примерно на пять градусов  выше средних многолетних значений. Среднесуточная температура больше соответствует началу апреля. 23 марта в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Потепление и новые снегопады: москвичам рассказали о погоде до конца недели
Москвичам пообещали резкое потепление

"Сегодня столичный регион останется под опекой обширного погожего антициклона. Нас ожидает небольшая облачность, обойдётся без осадков, в течение дня воздух хорошо прогреется", - цитирует синоптика РИА Новости.

По оценкам метеорологов, в Москве воздух прогреется до плюс 10-12 градусов, в столичном регионе - до плюс 8-13. Атмосферное давление все еще повышенное,  оно постепенно снизится до 755 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, 1-6 метров в секунду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Оттепель
Оттепель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.