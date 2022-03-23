Москвичам пообещали необычно теплый день

И повышенное атмосферное давление

Воздух в столице прогревается примерно на пять градусов выше средних многолетних значений. Среднесуточная температура больше соответствует началу апреля. 23 марта в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня столичный регион останется под опекой обширного погожего антициклона. Нас ожидает небольшая облачность, обойдётся без осадков, в течение дня воздух хорошо прогреется", - цитирует синоптика РИА Новости.

По оценкам метеорологов, в Москве воздух прогреется до плюс 10-12 градусов, в столичном регионе - до плюс 8-13. Атмосферное давление все еще повышенное, оно постепенно снизится до 755 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, 1-6 метров в секунду.

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