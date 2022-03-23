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ВОЗ сообщила о двухнедельном росте числа заболевших COVID-19 в мире

09:40
  • среда
  • 23 марта 2022

При этом смертность от COVID-19 в мире снижается

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет уже вторую неделю подряд, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В России с коронавирусом госпитализированы еще 7854 человека

С 7 по 13 марта в мире число новых случаев COVID-19 выросло на 8%, а за последнюю неделю рост продолжился, выявили еще на 7% больше к данным предыдущей недели.

При этом смертность от COVID-19 в мире снижается, количество смертей за неделю упало на 23%.

Всего за минувшую неделю в мире было зарегистрировано более 12 млн новых случаев COVID-19 и менее 33 тысяч летальных исходов.

C начала пандемии во всем мире было зарегистрировано более 468 млн подтвержденных случаев заболевания и более 6 млн смертей, сообщает РБК.

Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в ряде европейских стран. наблюдается рост заболеваемости. Заболеваемость растет в 18 из 53 стран европейского региона.

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