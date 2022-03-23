Собянин рассказал о планах благоустройства в Западном округе

В 2022 году запланированы шесть крупных проектов

В 2022 году в рамках программы "Мой район" в Западном округе мы планируем реализовать шесть крупных проектов создания качественного общественного пространства. Об этом в среду, 23 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Главным проектом станет благоустройство детского парка "Фили". Здесь будут модернизированы существующие элементы досуговой деятельности и созданы новые рекреационные зоны, в том числе для проведения массовых культурных мероприятий. Для детей будут отремонтированы существующие и обустроены новые площадки на любой вкус, а также проложена велодорожка. Появятся новые возможности для занятия спортом.

В Тропарево-Никулино будет благоустроен пешеходный маршрут от улицы Доктора Гааза до Проспекта Вернадского и стадион школы № 875.

Еще один пешеходный маршрут будет обустроен в Очаково-Матвеевском. Он обеспечит удобные подходы к ТПУ "Аминьевское".

Для любителей активного отдыха реконструируют имеющиеся и обустроят новые спортивные площадки и комплексы уличных тренажеров. В школе № 814 на улице Матвеевская заменят спортивное ядро.

Два проекта будут реализованы в Солнцево: территория на улице Авиаторов и скейт-площадка в Парке 60-летия Октября.

В районе Фили-Давыдково будет благоустроен пешеходный маршрут от детской поликлиники №130 до станции метро "Пионерская", включая дворовые территории жилого квартала между улицами Пивченкова и Кастанаевская.

В 2022 году запланировано также благоустройство 12 школьных территорий, включая уже упомянутые стадионы 814-й и 875-й школ, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Северо-Восточном округе столицы будут реализованы пять крупных проектов. Благоустройство продолжится в районах Свиблово, Бабушкинский, Бибирево, Южное Медведково.

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