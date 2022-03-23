Жителей Германии предупредили о ЧС из-за отказа от российского газа

Речь идет об ущербе для экономики и для общества

Перемены на энергетическом рынке приведут к продовольственному дефициту в Германии и затронут здоровье граждан. В стране придется запустить план чрезвычайных ситуаций, предупредил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

По словам министра, которые приводит издание Die Welt, речь в этом случае идет не только об ограничениях индивидуального комфорта, но об общем ущербе для экономики и общества в целом. После выступления украинского лидера Владимира Зеленского в бундестаге давление на ФРГ со стороны союзников по поводу отказа от российского газа увеличилось, пишут "Известия".

"По моей оценке, краткосрочное газовое эмбарго немедленно запустит план чрезвычайных ситуаций в Германии на самом серьезном уровне. Полагаю, это переопределит важные механизмы всего газового рынка", — заявил изданию Клаус-Дитер Маубах, генеральный директор энергетической компании Uniper.

Официальные лица в Берлине предупреждают, что охлаждение зданий приведет к проблемам с водоснабжением, использование населением печей приведет к возросшему числу пожаров. Гражданам советуют переходить к режиму экономии – пить воду из-под крана и запасаться продуктами.

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