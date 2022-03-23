Минобороны показало видео уничтожения оружейного склада ВСУ

Цель была ликвидирована с большого расстояния

Российские вертолёты Ка-52 нанесли сокрушительные удары по складу вооружения ВСУ. Об этом в среду сообщили в нашем Минобороны. Экипажи применили ракетные комплексы "Вихрь". Цель была уничтожена с расстояния более семи километров.

Звено вертолетов Ка-52 выходит на боевое задание – кадры, опубликованные Министерством обороны. Машины оснащены противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" и способны поражать цель за тысячи километров. А значит, не входить в зону поражения противника. На этот раз мишенью стал ангар с вооружением ВСУ.

Армейская авиация с самого начала спецоперации сопровождает российские колонны, уничтожает бронетехнику, обеспечивает доставку десанта и военных грузов. О результатах продвижения свидетельствует брошенная вдоль дорог и разбитая техника ВСУ.

Тем временем украинские военные продолжают наносить удары по жилым массивам. Клубы чёрного дыма – результат работы артиллерии ВСУ по селу Рубежное в ЛНР. Только за минувшие сутки и только в Луганской народной республике под обстрел попали 4 населённых пункта.

А это кадры из соседней ДНР (см. видео). В школе села Верхнеторецкое нацбаты устроили опорный пункт. Судя по брошенным наспех запасам воды и провизии, националисты готовились к длительной обороне. Однако отрядам народной милиции Донецка при поддержке российских формирований удалось зачистить посёлок.

Ещё один оставленный националистами населённый пункт. Отсюда до украинских частей всего несколько сотен метров. По словам наших военных, украинское командование идёт на всё, чтобы не сдавать позиции – вплоть до установки заградотрядов. При том, что запасы вооружения у передовых частей ВСУ явно на исходе.

Особое внимание приковано к Мариуполю. По данным ДНР, город освобожден как минимум наполовину. Люди, которые фактически стали заложниками националистических подразделений, продолжают покидать населённый пункт. Про эвакуацию и гумкоридоры большинство из них даже не слышали, пока на помощь не пришли российские служащие и военные ДНР.

Кто-то пешком, кто-то на уцелевших машинах – жители спешно покидают город. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. По рассказам беженцев, националистические подразделения закрепились в жилых кварталах. Нет ни связи, ни даже элементарно воды.

С начала спецоперации российскую границу пересекли уже около 366 тысяч беженцев. В пунктах временного размещения для всех прибывающих готовы места отдыха и горячее питание. Медики оказывают людям любую, в том числе психологическую помощь.

Анна Пешехонова, Иван Колесников, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"