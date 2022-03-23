Европе напомнили об обратном эффекте антироссийских санкций

Прогнозируется дефицит хлебобулочных и молочных изделий

При введении санкций ЕС должен учитывать их обратный эффект. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он призвал коллег быть осторожными и помнить об энергозависимости своих стран. Последствия антироссийских ограничений уже почувствовали на себе простые европейцы и американцы. Но администрацию США это не останавливает. Она готовит новый пакет мер против российских депутатов.

Ещё больше санкций, которые ещё сильнее накажут Россию и сокрушат её экономику - вот краткое изложение выступления советника американского президента по нацбезопасности о том, что ожидать от евротура Байдена.

"Президент Байден присоединится к нашим партнёрам в деле введения дальнейших санкций против России и ужесточения уже существующих, чтобы принять меры против обхода санкций и обеспечить их надёжное исполнение", - заявил Джейк Салливан.

По касательной Салливан затронул и вопрос исключения России из членов "большой двадцатки". Историю быстренько подхватила Польша, предложив на ещё не освободившееся место в G20 свою кандидатуру. А вот о деятельности биологических лабораториях на территории Украины советник по нацбезопасности промолчал. Даже несмотря на то, что радикалы, подконтрольные киевскому режиму, продолжают устраивать в стране химические провокации. По традиции, обвиняя во всём Россию.

"Учитывая записи о пренебрежении киевским режимом Конвенции о биологическом оружии путем разработки военно-биологической программы с помощью США, а также их стремление к ядерному оружию, становится ясно, что украинские националистические власти поощряются западными странами. И не остановятся ни перед чем в попытке запугать собственный народ и организовать атаки под чужим флагом, чтобы обвинить во всём Россию", - отметил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Вашингтон в качестве гуманитарной помощи продолжает активно накачивать Украину вооружениями. Абсолютно не понимая, что милитаризация Украины, в первую очередь, бьёт по европейской и глобальной безопасности. Те наёмники, которых сейчас массово созывают в регион "воевать с русскими", рано или поздно вернутся обратно.

Последствия такого вольного отношения уже почувствовали некоторые европейские государства. Украинские военные заминировали подходы к портам Одессы, Очакова и Черноморска. Вот только мины сорвались с тросов и уплыли бороздить просторы Чёрного моря. Турция, Румыния и Болгария в панике. Под угрозой судоходство всего региона.

Но Джо Байден летит в Европу совсем по другой причине. Главная цель - уговорить лидеров Старого света отказаться от использования российских энергоносителей. Среди сторонников такого решения - страны Прибалтики и Польши. Против пока Германия. Берлин на данном этапе слишком зависим от российского газа и нефти и оборвать все связи в короткий срок физически невозможно. Впрочем, сценарий частичного сокращения импорта российских энергоносителей прорабатывается. Вот только кажется, что не все в той же Германии понимают, что эмбарго обернётся куда большими проблемами.

"Одним из возможных последствий станет повреждение домов из-за их остывания. В условиях отсутствия газа многие будут топить дома посредством печей и каминов, что существенно понизит пожарную безопасность. Большие проблемы могут ожидать и пищевую промышленность, так как половина ее энергетической потребности обеспечивается за счет газа. В частности, можно прогнозировать дефицит хлебобулочных и молочных изделий", - пишут СМИ.

Крупные немецкие супермаркеты продолжают повышать цены на продукты. С конца января макароны подорожали на 40%, моющие средства - на 20%, подсолнечное масло - на все 100%. И это не предел. Немцам на официальном уровне предложили, что называется, затянуть пояса. Вместо бутилированной пить воду из-под крана и внимательно следить за скидками.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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