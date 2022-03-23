В Госдуме обсуждают поддержку топливно-энергетического комплекса

На повестке и другие вопросы

Меры поддержки топливно-энергетического комплекса обсуждают в среду в Госдуме. Но это лишь одна из тем. Повестка заседания обширная. Планируется рассмотреть ещё ряд вопросов - о противостоянии политическому давлению других стран и поддержке участников спецоперации по защите Донбасса.

Нефть по 300 долларов, а то и по 500. Судя по всему, это та новая реальность, в которую упорно стремятся западные страны, пытаясь саботировать поставки черного золота из нашей страны. Ну а российский парламент обсуждает, как сохранить без какого-либо ущерба топливно-энергетический комплекс России, все рабочие места в этой сфере. И в целом экономику, которая пока еще зависит от сырьевого рынка. Сегодня на парламентский час в Государственную Думу приглашен вице-премьер Александр Новак.

Еще накануне он заявил, что отказаться от российских нефти и газа Европа сейчас точно не сможет. Тем не менее, учитывая, сколько неадекватных действий предпринимается против нашей страны, Москва готовится к любому варианту развития событий. Россия намерена при отказе запада от нашей нефти диверсифицировать поставки. И компании уже этим занимаются. Российские нефтяники начали перенаправлять потоки с запада на восток. Уход иностранных нефтесервисных компаний из страны так же не повлияет на отрасль. Россия будет стараться сохранить объёмы экспорта.

Главное, что топливно-энергетический комплекс выстоит в любом случае, люди сохранят рабочие места. Но вопрос замещения нефтегазовых доходов все равно остается актуальным в нынешней повестке дня.

К топливно-энергетическому комплексу у депутатов есть и вопросы по внутренней повестке. Например, газификация российских регионов и сроки ее завершения по всей стране. Это планировалось сделать к 2030 году. Не повлияет ли нынешняя внешнеполитическая ситуация на запущенный процесс? Ну и цены на бензин и дизтопливо - это то, что волнует, без преувеличения, всех россиян. Ведь рост цен на горючее автоматом запускает инфляционные процессы по всей цепочке производств и в конечном счете повышает стоимость товаров.

И сегодня Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о признании участников спецоперации по защите Донбасса ветеранами и инвалидами боевых действий. Этот документ накануне в парламент внесла фракция "Единая Россия". В случае принятия закона участники спецоперации смогут получать соответствующие меры социальной поддержки. Это и ежемесячные денежные выплаты, и жилищно-коммунальные и иные льготы.

В центре внимания парламента еще один важный вопрос. Депутаты хотят создать комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела нашей страны. Такая комиссия действовала в предыдущем созыве Госдумы. Основные задачи - изучение и анализ фактов постороннего вмешательства, подготовка предложений и законодательных мер по противодействию и доведение подобных вопиющих фактов до международной общественности. В частности, парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и СМИ.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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