Экологичнее и вкуснее: в Приморье нашли замену импортным продуктам

Предприятия региона реализуют меры по импортозамещению

В пакете мер по поддержке экономики Дальнему Востоку выделено отдельное место. Об этом заявил полномочный представитель президента России в округе Юрий Трутнев. Предприятия Приморья активно реализуют меры по импортозамещению в условиях ухода западных производителей с рынка. Почему покупателям не стоит волноваться из-за ограничений?

Столетнюю рецептуру пекари даже в условиях западных санкций не собираются менять. Мука, соль, дрожжи - все необходимое либо производится здесь же в пекарне, либо закуплено на месяцы вперед.

Некоторым импортным продуктам уже нашли замену. Например, вместо новозеландского сливочного масла теперь белорусское, а все комплектующие для оборудования используют отечественные.

Ежедневно из печи на прилавки приморских магазинов поступает 15 тонн только Подольского хлеба. Местные предприниматели получают существенную господдержку. Для пекарей выделили 22 миллиона рублей, чтобы компенсировать затраты на производство и реализацию продукции.

Ежедневно с кустов приморской теплицы на прилавки местных магазинов поступает 13 тонн огурцов и 30 тонн помидоров. В общей сложности, хозяйство поставляет 8 тысяч тонн свежих овощей круглый год.

В теплице с томатами, помимо овощеводов, ежедневно трудятся 7,5 тысяч шмелей. Привезли их из Воронежа. Именно они естественным образом опыляют цветущее растение. После чего получаются экологически чистые плоды.

Качеству продукции уделяют особое внимание. Здесь выращивают те сорта огурцов и помидоров, которые намного вкуснее импортных овощей. В ближайшее время предприятие будет только наращивать обороты. В планах строительство второй очереди теплиц. А удобрения, субстраты, семена уже закуплены российского производства.

Предприятие является резидентом "территории опережающего развития". Этот статус для многих компаний дает возможность расти в любых условиях и получать инвестиционные кредиты по пониженным ставкам.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"