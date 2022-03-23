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Карту "Тройка" снабдят российским чипом

09:56
  • среда
  • 23 марта 2022

Технология проходит финальное тестирование

Транспортная карта "Тройка" получит полностью российский чип. Технология проходит финальное тестирование перед запуском в масштабное производство, сообщает департамент транспорта Москвы. В дептрансе подчеркивают, что переход на новый российский чип никак не скажется на функционале карты - пассажиры смогут использовать все возможности "Тройки". Более того, возможности добавлять новые услуги и сервисы только увеличатся.

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"Никаких проблем, связанных с оплатой проезда по карте "Тройка", в Москве и в других регионах — наших партнерах по единой билетной Системе — нет и не будет", — приводятся в Telegram дептранса слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Ранее сообщалось, что чипы голландской компании NXP, которые Московский метрополитен закупал для карт "Тройка", могут стать недоступны из-за санкций. При этом российский чип начали готовить, по словам Ликсутова, еще три года назад. Отмечается, что исследования по созданию еще более современного российского чипа для транспорта и банковской сферы продолжаются.

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