Москве придется надолго проститься с ярким солнцем

Об этом рассказали в Гидрометцентре

Облачность с прояснениями ожидается в Москве и Московской области с 25 марта, а яркое солнце вернутся в регион нескоро. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пояснил эксперт, установившийся сейчас антициклон сменится циклонической циркуляцией воздушных масс. Она принесет облачную погоду и небольшие осадки — дождь и мокрый снег.

Также ожидается снижение температуры воздуха в среднем на десять градусов по сравнению с сегодняшними показателями, которые больше соответствуют середине апреля, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее сообщалось, что 22 марта стало самым теплым днем в Москве с начала 2022 года. В 14:00 воздух на метеостанции ВДНХ было зафиксировано повышение температуры воздуха до 11,6 градуса.

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