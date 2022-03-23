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Москве придется надолго проститься с ярким солнцем

10:41
  • среда
  • 23 марта 2022

Об этом рассказали в Гидрометцентре

Облачность с прояснениями ожидается в Москве и Московской области с 25 марта, а яркое солнце вернутся в регион нескоро. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Как пояснил эксперт, установившийся сейчас антициклон сменится циклонической циркуляцией воздушных масс. Она принесет облачную погоду и небольшие осадки — дождь и мокрый снег.

Также ожидается снижение температуры воздуха в среднем на десять градусов по сравнению с сегодняшними показателями, которые больше соответствуют середине апреля, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее сообщалось, что 22 марта стало самым теплым днем в Москве с начала 2022 года. В 14:00 воздух на метеостанции ВДНХ было зафиксировано повышение температуры воздуха до 11,6 градуса.

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