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Минобороны РФ сообщило об уничтожении оружейного склада ВСУ

10:20
  • среда
  • 23 марта 2022

Удар нанесли вертолеты Ка-52 "Аллигатор"

Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" нанесли авиаудар ракетами "Вихрь" по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 23 марта, рассказали в российском Министерстве обороны.
Минобороны: ВСУ потеряли более полутора тысяч единиц бронетехники

Звено вертолетов Ка-52 в ходе огневой поддержки подразделений ВС России с режима висения противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" уничтожило назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше семи тысяч метров.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Минобороны рассказали, что группа "ночных охотников", состоящая из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в результате ночных ударов уничтожила девять украинских танков, семь БМП и БТР. Кроме того, средствами ПВО были сбиты 14 украинских беспилотников. 

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