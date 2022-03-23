ФАС начала проверку после роста цен на бумагу

Россияне начали жаловаться на дороговизну и нехватку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на бумагу.
В последнее время участились жалобы потребителей на высокую стоимость офисной бумаги. Ведомство уже направило запросы крупнейшим производителям.
При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования, сообщили в ведомстве.
Ранее Минпросвещения исключило перенос ЕГЭ из-за нехватки бумаги. Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен, все экзамены пройдут вовремя.
В Минпромторге, в свою очередь, заявили, что ожидают стабилизации поставок бумаги в течение недели.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"