ФАС начала проверку после роста цен на бумагу

Россияне начали жаловаться на дороговизну и нехватку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на бумагу.

В последнее время участились жалобы потребителей на высокую стоимость офисной бумаги. Ведомство уже направило запросы крупнейшим производителям.

При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет меры реагирования, сообщили в ведомстве.

Ранее Минпросвещения исключило перенос ЕГЭ из-за нехватки бумаги. Вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен, все экзамены пройдут вовремя.

В Минпромторге, в свою очередь, заявили, что ожидают стабилизации поставок бумаги в течение недели.

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