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Конгресс США решил заблокировать золотой запас России

10:34
  • среда
  • 23 марта 2022

Речь идет о сумме в 132 миллиарда долларов

Дополнительные санкции, которые не успели внести в Вашингтоне в последний антироссийский пакет, предлагают принять американские сенаторы. Они намерены на этой неделе обсудить с министром финансов США Джанет Йеллен законопроект об ограничениях в отношении лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов Центрального банка России. Речь идет о сумме в 132 миллиарда долларов.

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Законопроект был внесен в конгресс две недели назад. Как сообщает информационный портал Axios со ссылкой на свои источники, верхняя палата может принять документ уже на днях. Отмечается, что полномочиями вводить такого рода санкции независимо от законодателей обладает и президент США Джо Байден.

Запад начал водить новые, особо жесткие санкции после начала специальной военной операции на Украине. Как заявлял президент России Владимир Путин, цель операции – демилитаризация и денацификация страны.

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