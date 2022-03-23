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Китай отреагировал на предложение исключить Россию из G20

11:08
  • среда
  • 23 марта 2022

Наша страна - важная часть мирового сообщества

МИД Китая выступил против исключения России из "Большой двадцатки" (G20).
США обсудят с ЕС исключение России из G20

"Россия является важным членом G20, ни один член "двадцатки" не имеет права исключать другого", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

В российском МИД заявили, что все разговоры об исключении России из G20 являются бессмысленными потугами.

Ранее стало известно, что США намерены обсудить со странами ЕС возможность исключения России из "Большой двадцатки" (G20). По мнению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Россия не может оставаться членом международного сообщества в обычном режиме из-за проведения спецоперации на Украине.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что его страна может заменить Россию в "Большой двадцатке".

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