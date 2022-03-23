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Путин собрался на саммит G20 в Индонезии

11:10
  • среда
  • 23 марта 2022

Визит будет зависеть от ряда факторов

Президент России Владимир Путин планирует посетить итоговый саммит "Группы двадцати" (G20). Об этом в среду, 23 марта, рассказала посол России в Индонезии Людмила Воробьева.
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Как отметила дипломат, это будет зависеть от многих вещей, включая ситуацию с пандемией коронавируса. В настоящий момент намерение Владимира Путина — посетить саммит.

Воробьева указала, что G20 не является форумом для обсуждения или решения кризисов, подобных ситуации на Украине. Форум направлен на улучшение экономической ситуации и решение экономических проблем.

По ее словам, исключение России из G20 затруднит решение экономических проблем членов "двадцатки", сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что не только в польской, но и в международной повестке обсуждается замена России Польшей в "Большой двадцатке". При этом Рау признавал, что ни о каких официальных решениях пока речь не идет.

В США заявили, что американские власти намерены обсудить со своими союзниками и партнерами вопросы о членстве России в международных организациях и объединениях.

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