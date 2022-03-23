В России с коронавирусом госпитализированы 5109 человек за сутки

Выявлено 26826 новых случаев

За сутки в России госпитализированы 5109 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 26826 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 1306 человек, из них госпитализированы только 162.

Выздоровели за сутки 70622 человека. Скончались 429 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 17664621 человек. Умерли 365802 зараженных. Вылечились 16417422 заболевших.

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