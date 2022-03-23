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Памятку по экономии в условиях кризиса опубликовали немецкие СМИ

11:06
  • среда
  • 23 марта 2022

Потребительские цены в Германии резко выросли

Граждан ФРГ учат экономить в условиях резкого роста цен. Стоимость потребительских товаров в крупных торговых сетях резко возросла в последние недели. Памятку по экономии в условиях кризиса опубликовал журнал Focus.

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Привычным к комфорту немцам предлагают, в частности, вместо бутилированной воды пить водопроводную, которую при необходимости можно дополнительно отфильтровать. Рекомендуется в супермаркетах искать самые низкие цены, покупать сезонные овощи и фрукты, обращать внимание и на скидки и промоакции. Гражданам советуют присмотреться к брендам, принадлежащим самим торговым сетям - их продукты обычно дешевле.

Крупные торговые сети Германии – такие, как Rewe, Aldi и Lidl - существенно подняли цены на некоторые значимые товары. Минеральная вода, кофе и туалетная бумага подорожали на 10%,  молочные продукты — на пять, цена на подсолнечное масло выросла вдвое.

Запад объявил о новых антироссийских санкциях после начала специальной военной операции на Украине. Европу призывают отказаться от российских энергоресурсов. Те рвеменем в европейских столицах вынуждены признать, что санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для стран Запада.

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