Памятку по экономии в условиях кризиса опубликовали немецкие СМИ

Потребительские цены в Германии резко выросли

Граждан ФРГ учат экономить в условиях резкого роста цен. Стоимость потребительских товаров в крупных торговых сетях резко возросла в последние недели. Памятку по экономии в условиях кризиса опубликовал журнал Focus.

Привычным к комфорту немцам предлагают, в частности, вместо бутилированной воды пить водопроводную, которую при необходимости можно дополнительно отфильтровать. Рекомендуется в супермаркетах искать самые низкие цены, покупать сезонные овощи и фрукты, обращать внимание и на скидки и промоакции. Гражданам советуют присмотреться к брендам, принадлежащим самим торговым сетям - их продукты обычно дешевле.

Крупные торговые сети Германии – такие, как Rewe, Aldi и Lidl - существенно подняли цены на некоторые значимые товары. Минеральная вода, кофе и туалетная бумага подорожали на 10%, молочные продукты — на пять, цена на подсолнечное масло выросла вдвое.

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